練台生續「神隱」 派執行長發200萬慰問金

錢櫃大火帶走六條人命，董事長練台生卻持續神隱，7日中午錢櫃發給罹難者家屬200萬慰問金，但練台生沒現身，只派了執行長連福財出馬，200萬慰問金只花5分鐘，給了家屬就離開，最後有3位死者家屬拒絕收下，不過根據我們獨家了解，當中已經有死者家屬和錢櫃達成共識，即將進入商談和解的階段。

錢櫃執行長連福財5月7號這天再度來到罹難者林子晨的靈堂，連福財向死者家屬鞠躬並且上香致意，接著他緩緩坐下，家屬還客氣的提供茶水，但連福財沒有收下，雙方面對面談，這回錢櫃高階幹部再度現身，其實是為了發放200萬慰問金，過沒多久，談話告一段落，連福財起身準備離開，再向林子晨的妻子致意一遍，走到靈堂外搭電梯離開，這次見面發慰問金，整個過程只有短短5分鐘。

死者林子晨家屬：「你說他(練台生)有沒有道歉？在我們看來是不覺得是道歉。」

29日練台生親自現身，雙方談了40分鐘，但當時他給家屬的印象並不好，這回練台生的左右手連福財出馬，刻意放低姿態表示誠意，再大手筆發了200萬，只是29日練台生率多名高階幹部赴靈堂上香，7日發慰問金卻只有連福財一個人出現，外界好奇這關鍵時刻，練台生到哪去了？

4月29日之後練台生就再也沒有和死者家屬見面了，而是派出執行長連福財發送200萬元的慰問金，當中雖然有3名家屬拒絕收下，不過根據了解，錢櫃目前已經和部分家屬進入談和解的階段。

截稿前連福財電話都沒接，無法取得回應，前前後後錢櫃已發了300萬以上的慰問金給罹難者家屬，但能否順利和解，恐怕不是灑錢就能辦到，認錯、誠意恐怕才是家屬最在乎的。

(中時電子報)