台灣日前援贈加拿大50萬片醫療級口罩、支援當地第一線醫護人員。加拿大總理小杜魯道(Justin Trudeau)於加東時間月8日在疫情記者會中感謝台灣捐贈加國口罩,我外交部今回應表示「患難見真情,外交部樂於善盡國際社會成員的責任。」

小杜魯道總理5月8日回應加國媒體Global News記者提問時明確表示,「本人樂意感謝台灣慷慨捐贈,在此時刻,加國民眾與全世界民眾團結一心,相互支持甚為重要,全球挑戰需要全球共同因應,我們需要團結、也將會團結。」(I’m happy to thank Taiwan for its generous donation. It is important at this point that Canadians and all people around the world pull together to be there for each other because this is a global challenge that is going to face a global response. We need to do this together and we will.)

外交部表示,加拿大與台灣為共享價值的友好夥伴,患難見真情,外交部樂於善盡國際社會成員的責任,捐贈口罩提供加拿大及理念相近國家的醫護人員使用,與加國政府及人民站在一起,共同抗疫,守護兩國人民的健康與安全。外交部也特別響應小杜魯道總理所言,不只是「我們可以一起合作」(We will do this together),更是「我們可以一起戰勝」(We will win this together)!

外交部由衷感謝加拿大政府持續支持台灣有意義參與世界衛生組織(WHO)等多邊國際組織,小杜魯道總理曾於本年1月29日在加國聯邦眾議院公開表示支持台灣以觀察員身分出席世界衛生大會(WHA)。

外交部再次申致謝忱,台灣願意向國際社會繼續提供抗疫協助,並樂與全球分享抗疫經驗,和各國攜手共同抵抗疫情挑戰。我方將在兩國既有的良好基礎上,持續深化台加雙方在各領域的互利友好夥伴關係。

