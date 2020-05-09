跨界已是新「食尚」，為傳遞非凡用餐體驗，王品集團旗下最高端的牛排品牌「THE WANG」攜手台中法式甜點名店「CJSJ」，以及知名下酒吧「Gout Bar」共同聯名，針對母親節以「和媽媽的敘茶時光」為主題推出一系列快閃限定餐點，僅有5/9與5/10日兩天供應的「敘茶時光」雙人套餐每人3,680元，今（5/9)日起至5月底供應的「日出東方」與「巴黎香頌」單點調飲每杯350元，10%服務費另計，標榜要用「純法饗宴」挑逗食客味蕾。 「THE WANG」 此次聯名合作的兩大品牌皆是從台中發跡的名店，其中CJSJ是來自Mr. Soriano Joaquin及Ms. Chuang Ju共同創立， SJ擁有多年在米其林工作經驗，以職人技巧、知識與專業，並加入創新概念，每個CJSJ出品的甜點都是外觀精緻靈巧，層次豐富令人玩味再三的精品。

Gout Bar則隱身在存中街Gubami書櫃後的SPEAKEASY酒吧，背後掌舵人為前樂沐餐廳主廚－陳嵐舒，首席調酒師Elvis Chang 張佳益，擁有多元跨界的豐富經歷，此次為THE WANG創作的兩款茶調飲，以經典牛排燻烤為意象，熱調酒「日出東方」使用正山小種茶，是產於中國的紅茶鼻祖，製茶時以松木燻製，帶有煙燻、桂圓香氣，搭配萊姆、白蘭地，上桌前再以龍眼木煙燻，猶如日出時分煙霧裊裊的景致。冰調飲「巴黎香頌」使用法國瑪黑兄弟茶，搭配接骨木、玫瑰水，充滿果香、花香的清爽的氣息。

THE WANG母親節快閃限定雙人套餐，餐點的核心以THE WANG明星經典-乾式熟成丁骨牛排為主，套餐內的兩款餐點特別聘請旅法客座主廚江曜宇Yao研發「北海道干貝佐檸檬奶油醬」，鮮甜滑順的干貝搭配檸檬奶油醬汁，佐以茴香頭的脆口，相得益彰；「煙燻牛肉韃靼最中餅&澄清湯」，則是以日式最中餅搭配法式牛肉韃靼，灑上炸的香酥的酸豆，層次豐富有趣！，高溫炙烤散發迷人香氣，係最令來客回味無窮的一道特色餐點。

(工商 )