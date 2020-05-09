在新冠肺炎疫情下，第127屆中國進出口商品交易會（簡稱廣交會）改於今年6月15至24日在線上舉辦。中國商務部宣布，為積極應對新冠肺炎疫情影響，幫助外貿企業開拓市場、共渡難關，本屆廣交會網上舉辦期間，將不向企業收取參展費用，也不向參與同步活動的跨境電商平台收取任何費用。

綜合陸媒9日報導，中國商務部表示，本屆廣交會線上舉辦期間，除了自願投放廣告等增值服務費之外，將免收企業參展費用，這是加大穩企業、保就業力度，以及全力以赴穩外貿的務實舉措。

報導稱，商務部表示，近年來，受外需疲弱等多種因素影響，外貿企業面臨的困難加大，為幫助企業減負紓困，商務部已多屆降低廣交會參展費用，並免收貧困地區企業展位費，累計為企業減免費用超過人民幣20億元。

商務部並指出，疫情防控推進，企業復工復產逐步達正常水準，但境外疫情擴散蔓延並沒有得到有效遏制，國際市場需求嚴重萎縮，國際產業鏈、供應鏈受嚴重衝擊，不確定性、不穩定性因素顯著增多，中國外貿面臨的形勢仍然十分嚴峻，外貿下行壓力依然較大。

(工商 )