美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中國稱願落實貿易協議。

香港信報9日報導，美國貿易代表萊海澤、財長穆努欽和中國國務院副總理劉鶴8日上午就中美首階段貿易協議的執行情況通話，雙方同意加強經濟與衛生合作，並為實施雙邊貿易協議創造有利條件。

庫德洛稍後表示，中美8日進行了「非常具有建設性」的通話，中方告訴美方，願意全力達成經濟協議的要求並加以落實。但庫德洛也強調，中國在新冠肺炎疫情的起源上「不透明」，最終研究結果出爐後「將被追究責任」。

(工商 )