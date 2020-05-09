庫德洛：大陸稱願落實貿易協議 12:452020/05/09 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中國稱願落實貿易協議。 香港信報9日報導，美國貿易代表萊海澤、財長穆努欽和中國國務院副總理劉鶴8日上午就中美首階段貿易協議的執行情況通話，雙方同意加強經濟與衛生合作，並為實施雙邊貿易協議創造有利條件。 庫德洛稍後表示，中美8日進行了「非常具有建設性」的通話，中方告訴美方，願意全力達成經濟協議的要求並加以落實。但庫德洛也強調，中國在新冠肺炎疫情的起源上「不透明」，最終研究結果出爐後「將被追究責任」。 (工商 ) #庫德洛 #貿易協議 #中國 #落實 #稱願 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸美貿易協議不保 04:102020/05/06 兩岸要聞 美擬延長中方關稅豁免1年 04:102020/05/07 財經要聞 陸有無履行貿易協議 川普：1~2周內公布 10:532020/05/07 財經 《國際經濟》中國是否履行貿易協議 川普：一、兩周內報告 12:162020/05/07 財經 中美關係緊繃 傳劉鶴、萊海澤下周通話 18:202020/05/07 財經 劉鶴、萊海澤下周通話 中美傳重啟貿易協商 04:102020/05/08 財經要聞 陸港觀盤－三大面向解讀 陸股投資潛力十足 04:102020/05/08 全球財經 美貿易代表署：美中「完全期待」履行協議義務 13:032020/05/08 財經 美豬有救了！川普突襲前夕 北京先下手 23:572020/05/08 財經 中美代表互釋善意 04:102020/05/09 財經要聞 財經熱門新聞 散戶押這檔慘爆！專家驚曝恐套牢一輩子 - 財經 美豬有救了！川普突襲前夕 北京先下手 - 財經 油價2字頭噴假的？油商驚爆背後大危機 - 財經 蘋果A14晶片變心！美2大廠互咬搶台積電7奈米 - 財經 台股大多頭來了？專家驚爆1句…散戶心碎 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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