中美關係在新冠肺炎疫情爆發後急墜，儘管中美高層貿易談判代表8日上午通話，但兩國緊張未緩解。美國總統川普美東時間8日接受福斯電視台節目Fox & Friends訪問時表示，美國與中國的關係處於艱難，並對中美第一階段貿易協議的未來表示懷疑。

另一方面，川普再次批評中國與世界衛生組織處理疫情的方式，稱「他們（世衛）像中國的一個傀儡一樣，中國所做的一切都可以……他們從中國得到3,800萬美元，而從我們這裡得到4.5億美元」。

綜合外媒9日報導，川普受訪時稱，中美幾個月前達成一項偉大的貿易協議，但疫情對協議執行造成不好的作用。他直言，美國和中國的關係仍然非常艱難。

川普指稱，美國沒有與其他國家達成一如與中國簽署的貿易協議，「因?中國單方面的欺詐美國，我們每年虧損5千億美元。所以我很糾結」。但他補充說，還沒有就如何處理中美貿易關係做出決定。

川普的言論與白宮官員的表態形成對比。稍早前，美國貿易代表萊海澤、財政部長穆努欽和中國國務院副總理劉鶴就中美首階段貿易協議的執行情況進行通話，雙方同意加強經濟與衛生合作，並為實施雙邊貿易協議創造有利條件。

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