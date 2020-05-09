李懿接下年代MUCH美食節目《星奇網食》，首次接下美食節目的她形容這工作「有吃又有拿」，不僅省下餐費，還能外帶美食給男友。製作人兼主持鬍鬚仔（劉彥鋒）誇讚李懿工作零負評，唯一缺點就是小鳥胃，常常節目流程還沒走完就吃飽，害他要吃更多。2人首次錄影剛巧是李懿生日，她表示自己入行13年來有工作就接，從不因私事推掉工作，「生日當天工作滿滿，等於接下來一年工作都滿滿。」工作狂程度令人嘖嘖稱奇。李懿也透露自己個性節儉，從不買用不到的東西，沒工作時一天甚至只需要吃一碗滷肉飯，常常百元內就解決一天餐費。

鬍鬚仔（劉彥鋒）私下受訪時，表示當初會選擇李懿搭檔，是因哈孝遠、郭彥均推薦，加上聽聞李懿工作「零負評」，不僅錄影認真，而且會提出想法。但鬍鬚仔也苦笑說2人首錄時，光是開場就重錄20幾次，「因為我們都是求好心切的人。」求證李懿，她大笑還原當天狀況：「他應該是腳本寫超長想整我，沒想到整到自己。」原來是鬍鬚仔不斷忘詞才會錄20幾次，李懿笑問：「這樣算說製作人壞話嗎？」

鬍鬚仔（左）與李懿搭檔主持。（年代提供）

李懿目前手上共有4節目，大、小活動邀約不斷，熱愛工作存錢的她笑稱興趣是買房子，甚至連生日也排滿工作，她堅定表示：「我不想因為生日錯過任何工作機會。」還自爆已經連續兩年沒幫男友慶生，還好男友也不是重視節日的人，兩人從不曾因工作時程的安排爭吵。李懿過去受訪時曾提到最快2021年結婚，小倆口穩定交往5年多，談到是否如期結婚，她笑稱只會延後不會提前，因兩人住在一起且相處輕鬆，除非想生小孩才會結婚，「我想過如果真的懷孕，應該會一直錄影到懷孕9個月，甚至是臨盆，到時候《星奇網食》錄影主題就要改成孕婦餐」她說完隨即大笑。

(中時 )