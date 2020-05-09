近來因新冠肺炎衝擊全球經濟，政府提出了多項紓困方案幫助各行各業度過難關，曾演出《角頭2》的男星張再興最近接受專訪，坦言因不少戲延後開拍，他也申請到3萬元紓困金，不同於其他藝人好面子不願承認，張再興直言：「我不偷不搶，真的需要」。

張再興2年前在《角頭2》因詮釋黑道兄弟間情誼表現亮眼，入圍金馬最佳新演員，他承認過去曾有黑社會背景，當時年輕不懂事，讓父母傷透心，後來跨界當演員後，才開始修補和父母關係，也透露有次冬天拍戲，因身上化好妝不方便穿外套，結果枯等3天，冷得要命，但張再興沒多說什麼，「我沒有怨嘆，因為這都是我自己的選擇」。

據《ETtoday星光雲》報導，這陣子因為疫情，張再興原本手上談好的戲劇一個個被迫延期，他也因此經濟吃緊，得知政府提出解困方案後，他便準備好文件去排隊申辦，最後順利領到3萬元，張再興認為這沒什麼好瞞，沒工作就沒工作，而私下的他也很節儉，拍戲時片場有吃不完的便當也會帶回家，相當省吃儉用。

(中時電子報)