高公局1968App昨改版，新北市新增至21個警示熱點，為全台最多，新北市長侯友宜今出席活動時，媒體問及是否擔心台南狀況重演？侯友宜表示，中央願意幫助新北市設立熱點，當然是愈多愈好，但唯一要求，拜託要非常準確，否則給再多點，不正確也沒有用，相信1968經過不斷研擬，已經更加精準。

1968App爭議不斷，台南市長黃偉哲日前多次批評，台南市24個熱區為全台灣最多，反讓遊客不敢來玩；1968APP昨日大改版，全台熱區最多的是新北市，不僅沒有刪除熱點，還增加3處熱區，包括汐止姜子寮步道，瑞芳區報石山、烏來老街等3處。

媒體提問，是否擔心熱點太多，遊客不敢造訪？侯友宜說，他都正向看待，中央願意幫助新北市設立熱點，愈多愈好，唯一要求就是拜託要非常準確，所以他也提供很多熱點給中央，希望「幫他設一下」。

侯友宜認為，科技只不過是輔助機制，必須正確，才有實際幫忙，否則給再多點，不正確也沒有用，相信1968經過這次會不斷研擬，更加精準，對新北市來講，這個輔具一定有幫忙。

侯友宜指出，不過最重要的還是新北市自己，新北市要有很多種不同輔具，像是交通監控、觀旅局影像APP，再加上同仁實地監看，這才是最重要的，輔具精準最重要，愈多種愈歡迎。

(中時 )