紓困之亂延燒，新北市昨將首波萬件申請案送往衛福部審核，衛福部一度拒收，雙方僵持1小時；不過，宅神朱學恒卻發現一個怪異現象，為什麼紓困案是由衛福部在管，其他部門在幹嘛？底下網友也紛紛直言，太奇怪了，紓困怎會扯到衛福部？紛紛敲碗要行政院長蘇貞昌回答。但其實，真相和前總統馬英九執政時的組織再造有關。

紓困之亂延燒多天，蘇貞昌昨緊急道歉滅火，宣布統一由「中央審核」，不過「審核」定義、分工不清不楚，地方政府各自行事；新北市府昨下午將2天半以來收件的9301件申請案，趕在周休二日前夕送往衛福部審核，遭衛福部官員一度拒收，雙方僵持1個多小時後，衛福部才收下申請文件。

對此，朱學恒在臉書發文表示，「古詩有云：貞昌霸氣一張嘴，基層喘氣跑斷腿」，趕快去做事不要再用自己臉一直做圖啦！

朱學恒直言，之前就說了這個業務不該歸衛福部，結果行政院分案給他們，那請問是要防疫優先，還是審案優先？其他部會在幹嘛，天災救援跟退稅就是該給財政部和內政部啊，結果你把它當社會福利對嗎？

宅神朱學恒臉書。（摘自朱學恒臉書）

底下網友也紛紛表示，「這紓困怎會由衛福部管？」、「整個內閣只有陳時中會做事」、「巧欸出嘴，憨欸出力，位子很重要」、「衛福部也很無奈，疏困怎麼會送這裡」、「為啥是給衛福部阿，不懂」？

但為何紓困案會由衛福部來管？就要從衛福部的成立說起。資料顯示，配合政府組織再造，2013年立院三讀通過《衛生福利部組織法》和相關組織法，將行政院衛生署升格為衛生福利部，據原本內政部社會司網頁所記載，原內政部社會司部分業務自102年7月23日起移撥社會救助、急難救助、社工業務及國民年金保險等業務至衛生福利部。因此，紓困案也就變成衛福部處理。

(中時電子報)