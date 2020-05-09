溫馨母親節！台中市府警察局第六分局特別準備美麗花束及糕點，感謝警察媽媽們平日辛苦的付出。
台中市府警察局第六分局分局長盧廷彰表示，身為母親的警察同仁，除了要肩負維護社會治安、交通及為民服務的使命，還得兼顧家庭與孩子的照護責任。
他強調，每位媽媽都是家庭中最堅強的支柱，勞心勞力，警察媽媽們更將母性堅韌及溫柔的一面，表露在工作服務細節上，給予民眾特別溫馨的感覺。
盧廷彰平日即非常關心每位同仁工作環境及生活狀況，尤其是身兼母職的警察同仁，因此特別籌劃母親節相關事宜並親自致贈康乃馨及蛋糕，感謝全心全力投入工作，更期許每位同仁，工作與家庭兩頭燒之際，也不要忘記照顧好自己的健康，保持愉悅的心情。
現在正值防堵疫情期間，警第六分局加注重轄區內治安及交通的維持之外，並宣導民眾應避免酒駕，隨時提高日常警覺、少去人多的地方、注重衛教觀念及保持社交距離，共同為你我更好的生活品質努力。
(中時 )
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