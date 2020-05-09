胖瘦的標準為何一直廣受大家討論，有網友發文表示「160cm、58kg」的女生被喊肥龍，這是在肥個屁？引發論戰，有人覺得不過是微胖，但毒蛇網友卻說，龍不龍要看臉，肉肉可愛大奶妹還是一堆男生愛。

有網友在PTT上發文表示，剛看到一堆台灣男人認為「身高160公分、體重58公斤」的女生是肥龍，因為自己數學不好，原PO一開始也以為「肥龍」這樣的評論是對的，但過一會兒卻覺得有點奇怪。

原PO指出，他身高173公分、體重快達75公斤，才被醫師警告一定會早死！那這女人才68公斤不是58公斤，是在肥個屁？後來去查BMI計算機，發現她BMI值只有22.6而已，讓原PO大呼，再次證明台灣年輕人都是X障O癡。

貼文曝光後，竟引發網友熱議，「還好吧...就是偏胖而已」、「 160/58 頂多就是小肉肉 跟肥胖沾不上邊好嗎」、「識貨的才知道這種棒」，但有網友犀利指出，「會被叫肥龍的只有醜的好嗎？肉肉可愛大奶妹還是一堆男生愛 懂？」、「龍不龍要看臉」。

(中時電子報)