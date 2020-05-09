台中市沙鹿區4月29日發生一起家庭慘案，李姓男子因經濟問題，竟在2名稚子面前持刀猛刺妻子10多刀致死，見警方到場又揮刀自戕，送醫後脫險，台中檢警昨（8日）複訊後，認為李男血腥兇殘，讓受到驚嚇日後需進行心理輔導，訊後依殺人罪嫌向法院聲請羈押。

案發當日，清水警分局明秀派出所凌晨1時許接獲民眾報案，指稱沙鹿區一處民宅內有夫妻發生激烈爭吵，員警趕抵現場時，發現門窗緊鎖，呂姓女子倒臥在屋內，地面血跡斑斑，員警眼見事態不對，立即破窗搶入室內，行兇的李男見到警方，立即揮刀朝自己的腹部猛刺自殘，員警以辣椒水將其制伏後，立即將李男及呂女送醫搶救，但呂女身中10多刀，身受重傷，搶救後仍不治身亡。

台中地檢署檢察官表示，李男當著分別2歲與5歲幼子面前殺妻，已造成2子心理影響巨大，日後需接受輔導，李男手段血腥且兇殘，因此依殺人罪向法院聲請羈押。

(中時電子報)