海巡署13年前在野柳海域處尋獲一具無名男屍，由於已在海水裡浸泡多時，導致面貌全毀無法辨識身分。13年來卻有一名員警始終不放棄，終於在新竹尋獲一名疑似無名屍的家屬，經DNA比對赫然發現竟是死者的兒子。當他得知找尋失蹤13年之久的父親早已死亡，並安葬在基隆公墓，他對員警長年不放棄的堅持調查，讓自己與父親團圓相當感激，也在員警帶領下在父親的墓前團聚。

緣本分局第三組組長許耀彬，檢閱警政署身分不明系統，發現海岸巡防署北部地區的第二一岸巡大隊，在96年時曾受理一件新北市野柳海域上的無名男屍案，由於男屍長期浸泡海水，面貌早已無法辨識，身上也沒有任何可識別之物，調閱監視器也毫無所獲，只能以無名屍公告協尋。13年來，無名屍一直在系統上等待比對，並以「編號A062無名男」埋葬在基隆市南榮公墓無主墓區長達13年之久。

許組長針對該無名屍的特徵，進行交叉比對，終於在今年1月期間，核對出一名居住在新竹縣的戴姓男子。案經許組長通知該戴姓男子，起初家屬半信半疑，認為父親已消失13年之久，法院也以失蹤7年以上宣告死亡，毫無有任何舊案重翻的機會。後歷經許組長多次聯繫，提供詳盡的解釋與資料，才獲得戴姓一家人的信任前來確認。

許組長採集戴男唾液，與無名屍進行DNA比對結果吻合，確認該無名屍即為戴男的父親。許組長再聯繫基隆地檢署，調閱出親緣鑑定書開具戴男相驗屍體證明書，在109年5月8日時替無名男屍正名，並帶領戴男一家人到達南榮公墓「無主墓區」認領無名墓，戴男一家在墓前痛哭流涕。

(中時電子報)