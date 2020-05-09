盧金足／台中報導

「我特別不加上贈詞，讓你們送到媽媽和老婆心坎裡！」台中市南屯區春安里長閻新懃逗得大家哈哈大笑！一年一度的母親節將至，同身為女性的里長捧著五十朵康乃馨至派出所慰勞日以繼夜辛苦執勤的員警。員警們手捧著康乃馨，祝福全天下的媽媽「母親節快樂」！

春社派出所陳姓員警表示，他不在家的時候就是老婆獨挑大梁，要上班、做家事、還要照顧小孩，，如果沒有老婆幫忙，警察工作常值深夜勤務，很難幫忙照顧小孩。

員警直言，「通常小孩看到我時，我在睡覺；我回家時，小孩也睡了」，看著他們可愛的睡臉，很欣慰，覺得再辛苦都值得！不過，老婆真的很辛苦，都要自己一個人帶小孩，大大小小的事都要包辦。

「母親最擔心安全問題，常常去廟裡祈求平安，我都跟她說別擔心，我會保護好自己。」個性樂觀李姓員警指出，天下的媽媽都操心著孩子，從小事到大事，無所不掛在心上。

擔任警職輪班工作，很少時間能夠陪伴家人，一上工作崗位就是全心全意地值勤，母親不會抱怨孩子沒有時間陪伴她

，而是擔憂兒子、女兒的安危。

春社派出所所長江松泳感謝春安里閻新懃里長暖心關懷辛勞的同仁，連家人也一起照顧了，五十朵康乃馨象徵五十個家庭、五十位母親含辛茹苦地將五十雙兒女拉拔長大，令人感動。

(中時 )