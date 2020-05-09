全球電動車巨頭特斯拉5月8日美股盤後公告稱，作為拓展上海超級工廠生產的部分內容，公司在5月7日簽訂了一份價值高達人民幣40億元的2020年流動資金貸款合同，這筆融資將通過多次無擔保迴圈工具來籌集，相關貸款將只適用於與上海工廠產量相關的開支。

全天候科技9日報導，特斯拉6日曾經表示，其上海工廠的營運進展優於預期，預計到今年年中，該廠的Model 3轎車生產速度將達到每週4千輛，即每年20萬輛。該公司並稱，其上海工廠的毛利率已接近美國生產的Model 3的水準。第一季度汽車毛利率整體躍升至25.5％。

特斯拉表示，因疫情影響，目前無法預測汽車製造業和全球供應鏈能多快實現正常化，表示將在3個月內公佈本季度業績時，重新審視全年淨收益和現金流量指引。

特斯拉CEO穆斯克表示，在其他汽車製造商削減開支的同時，特斯拉卻在加大投資力度。 他說，特斯拉可能會在1到3個月內宣布一家新的美國工廠的選址。

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