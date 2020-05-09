料理達人詹姆士經常在螢幕上推出創新菜色、分享觀眾烹飪的美味秘訣，近日在八大節目《詹姆士出走料理》，與知名主廚王輔立，用「體溫」48小時貼身呵護的方式，成功培育「米麴」，然而雙廚認真照顧食材的身影，竟讓人聯想到孕婦。

麴菌和米一起發酵後，就成了米麴，節目中的做法是用「抱麴」方式，將蒸熟的米和麴菌均勻混合，裹在一起後，綁在肚子前方，像是母親孕育嬰兒一樣，利用48小時零距離的體溫促使它發酵，成為可做出味噌、醬油，甚至和不同食材結合的米麴。只是這難得一見的抱麴做法，讓兩位名廚挺著大肚的一舉一動，都像極了懷孕的媽媽，詹姆士更開玩笑向腹前的米麴溫情喊話：「要好好長大喔！」

詹姆士（左）、王輔立神情認真。（八大提供）

經過兩天的貼身培育，雙廚終於完成製作米麴任務，王輔立卸下懷中的米麴後，被好奇心驅使，大膽品嚐，只見他沉浸在米麴甘甜又帶著栗子香的風味中，完全沒注意到自己擋住了攝影師拍攝詹姆士的鏡頭，讓老大哥忍不住佯裝動怒，搞笑抱怨：「我想這位年輕人，可能不知道攝影機在那邊吧？你擋了我大概有一炷香的時間。」讓王輔立瞬間一臉尷尬，笑翻全場。

(中時 )