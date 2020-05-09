月經來不能吃冰，不少女性將此奉為圭臬，甚至有人愛苦口婆心勸人別碰冰品，但真相卻未必如此！專長婦產科的烏烏醫師表示，有人以為月經來喝冰水，經血會排不出來，其實這是一種錯覺，因為喝下冰水瞬間會造成血管收縮，出血量減少，而非吃冰就無法排出經血。

對於生理期期不能喝冰水的迷思，烏烏醫師在臉書發文說，經血會刺激子宮收縮排出是一個自然現象，不受溫度影響。會有這樣的錯覺，是因為喝下冰水瞬間改變溫度，造成血管收縮，讓出血量減少。出血量少時流速會變慢，流出的時間拖長使得紅色的血氧化成黑色。

她進一步解釋，身體排毒的主要器官只有肝臟和腎臟，生理期絕非排毒、經血也不是毒素，量不是越多越好，過多反而需排除肌瘤或肌腺症。生理期是否正常可以兩點，是不是有穩定的雌激素上升造成規律排卵，有沒有足夠的黃體素使子宮內膜變厚育孕胚胎。這兩點可用測量基礎體溫、驗排卵試紙判讀。

婦產科醫師蘇怡寧也說，對於吃冰會經痛、白帶之類的說法很不以為然。有人愛叫人家不能喝冰水，其實單憑個人經驗是經不起考驗的。他嗆說，「喝冰水會經痛，你就不要喝啊，沒人逼你，別人喝冰水就沒事，你幹嘛就叫人家硬要不能喝，有事嗎？」

(中時電子報)