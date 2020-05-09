實在好離奇！北投這窄巷轎車翻覆率超高，一名網友地方社團po文，「被導航系統誤入歧途的車子」，照片曝光立刻引起熱議討論。

轎車開入窄巷成90度翻覆，網友歪樓討論導航哪家的?。（照片/翻攝《台北之北投幫》社團）

北投一名黃姓網友(9日)清晨在臉書社團《台北之北投幫》po文表示，109年5月9日早上5點，北投大業路517巷中，又發生被衞星導航系統，誤入歧途的車子，差點翻覆意外發生。po文一出，網友紛紛留言「到底是要去哪裡啊??」、「我相信駕駛的問題比導航大。」、「太相信導航」、「有人知道這台車的導航是那一間的？」、「執迷不悟！」。另有網友認為「 導航是參考, 路況自己要評估, 這麼大的車 開進小路自己就得要警惕了」、「是有什麼斜坡嗎？路小也不會在路中間翻90度啊？」事隔不久，李姓網友在社團PO文更新好消息「經過我們2個多小時奮戰，終於救援成功。」李更透車主沒有保全險，千萬不要太相信導航，各位大大們。

網友好奇這名車主怎麼把車開進窄巷的?。（照片/翻攝《台北之北投幫》社團）

事實上，北投大業路517巷，早已不是第一次發生轎車誤入窄巷翻覆事件，同樣這位黃姓網友，也曾在2/23社團po文「109年2月23日，早上5點多，北投路況報導，被衞星定位系統，導航至大業路517巷鄉間小路，車子卡住動彈不得，司機及乘客不見蹤影，先回家休息了，我只能由側面勉強通過。」當時這篇文引起不小話題，網友好奇留言「又是這個熱門卡車景點⋯」、「這裡幾乎每隔幾個月，都有車友來此地觀光...」、「這次是我看到的第三台.真正害丫」，網友更是譏笑「這都快從月經文變成週記文了…」

歷經2個多小時，翻覆轎車終於脫困。（照片/翻攝《台北之北投幫》社團）

轎車90度翻覆險墜田裡。（照片/翻攝《台北之北投幫》社團）

(中時電子報)