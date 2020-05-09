【1】 口罩外交有成果！加拿大國總理表態了

台灣在全球陷入新冠疫情之中，多次慷慨向有需要的國家捐贈口罩，頗受多國感謝。其中加拿大總理杜魯道在8日的例行記者會上特別感謝台灣慷慨義行。

【2】 澳情報圈懷疑美 散播病毒假訊息

澳媒引述情報圈與外交人員透露，先前有其他媒體報導國際情報組織「五眼聯盟」指出病毒與武漢實驗室有關的文件，根本不是出自「五眼聯盟」，並高度懷疑是美國駐澳大使館向媒體放出非來自情報圈蒐集的訊息。

【3】 白宮內病毒竄起？副總統秘書確診

美國總統川普隨扈傳出確診新冠肺炎後，又傳出副總統彭斯（Mike Pence）的新聞秘書凱蒂米勒（Katie Miller）也確診為陽性。由於秘書確定染疫，彭斯行程推遲將近1小時。

【4】 美國4月失業率飆升「大蕭條」以來最高點

美國4月失業率高達14.7%，和上個月4.4%相比，驟增了3倍，約2050萬個非農業工作崗位消失，減幅之大，前所未見，且4月失業率也是1930年代大蕭條以來的最高點。

【5】 揪團挺台！美國會致信50國 籲支持台參加WHO

美國國會消息人士透露，聯邦參眾兩院的外交事務委員會主席致信給超過50個國家，要求大家支持台灣參與世界衛生組織，並提到台灣的資源和專業知識是能造福全球抗疫的資產。

(中時電子報)