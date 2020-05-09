新冠疫情趨緩，酒店、舞廳何時開放，中央跟地方仍沒有統一標準；對此新北市長侯友宜今受訪時表示，既然中央指示由地方自行決議，他就明確報告，「舞廳、八大行業等場所，確實很難保持社交距離，絕對不是我優先開放的第一階段。」

侯友宜表示，防疫一路走來，新北市都有自己的步驟、組織跟方法，從以前到現在都是這樣，中央指示一個原則，真正負責執行、看得到的還是在地方，地方自己做的決定，他會自己承擔，「舞廳、八大行業場所，在很難保持社交距離下，絕對不是他優先開放的第一階段。」

侯友宜說，他會審慎評估全球疫情、台灣疫情發展，再來研究部分較難保持社交距離的行業，應該要開放到什麼程度，每個行業都不一樣，都會審慎評估。

侯友宜說，新北市解封第一階段包括圖書館、活動中心、運動中心，但不完全開放；第二階段則為戶外長者活動場域，像是客家文化園區餐廳，可在有效人力下慢慢解封，各局處會到各場館現場查看，確定防疫做到位，才會逐步開放。

(中時 )