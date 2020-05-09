劉瑞珍自掏腰包買康乃馨分享。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

受到新冠肺炎疫情影響，雖然母親節來臨卻感受不到以往母親節氣氛，民眾不只改在家中慶祝，連遠在台東關山鎮的零售市場都受到衝擊，許多慶祝活動都因此取消或縮小規模，有賣菜攤商自掏腰包買了百束康乃馨送同業級顧客，感謝天下母親的辛勞。

餐飲業者和花店今年叫苦連天，直呼都沒在這個往年大肆慶祝的日子裡撿到好康，反而業績直直落，關山零售市場接續8日有賣魚攤商自發性送康乃馨花後，9日家住池上鄉振興村在關山零售市場賣菜的劉瑞珍也自費買康乃馨花送給攤商同業和客人。

3把青菜50元，1顆高麗菜50元，1束康乃馨花零售就要25元，送出的康乃馨可能比整天賣菜的金額還要多，劉瑞珍一早就買了近百束的康乃馨花，分送同樣在關山零售市場做生意的攤商們，大夥拿到一開始有點驚訝，劉瑞珍只想單純和大家分享過節的氣氛。

劉瑞珍表示，她媽媽和婆婆都已經不在了，她也因當媽媽後才知女性的甘苦；心想今年因為疫情關係母親節氛圍很淡薄，連往年保險公司送的都取消，於是自掏腰包買康乃馨來慶祝更分享給大家，跟所有女性說聲辛苦了！母親節快樂。

隔壁攤商曉鳳指出，劉瑞珍生活彷彿陀螺轉非常「忙碌」，除了每天早上5點多從池上到關山賣菜，11點多收攤後回家還得煮菜、餵生蛋雞、養豬、種檸檬等，非常辛苦。劉瑞珍則笑著說，生活越忙越覺得踏實，況且孩子也大了可以幫忙分擔工作，她算是半退休生活，快樂度過每1天就是人生最大的福報。

(中時 )