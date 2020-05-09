趙世治當年參與開路計畫，目前在谷關工務段服務的兒子趙令杰，特別親自獻上花。（陳淑娥攝）

台8線中橫公路開通9日屆滿一甲子，多名第一代公路人回憶當年鑿路艱辛，85歲廖增金望著當年測量隊大合影，不禁眼眶泛紅，感嘆一半同事已不在人世；83歲趙世治當年參與開路計畫，目前在谷關工務段服務的兒子趙令杰，特別親自獻上花，場面溫馨洋溢。

中橫開通一甲子，公路總局展開一系列慶祝活動，首埸於今天在谷關舉行中橫學院人文講堂，由第二區養護工程處處長劉世桐主持，介紹在場當年參加測量及施工耆老蘇鶴壽、廖增金、趙世治、林正雄、楊宗岳，聘請耆老擔任中橫數位博物館指導委員。

谷關工務段段長呂正安表示，蘇鶴壽知道要慶祝顯得很興奮，特別提早一天到谷關，並在工務段過夜，回味細數當年守護這條公路點滴滋味，他也留宿跟前輩切磋，傳承開路的英雄精神。

廖增金回憶說，當年從新城一路測量到大禹嶺，環境很克難，只能在路邊紮營，用人工鑿路，施工第一年地震壓死很多榮民，令他非常難忘，當時施工人員很多剛從學校畢業，由於逢年過節都無法返家，大家在中秋節吃月餅後，就抱在一起痛哭，尤其有人殉職，內心更是百感交集。

廖增金一生奉獻給中橫，今天望著當年測量隊員大合影，眼眶泛紅，感嘆超過一半同事都已不在人世。

趙世治當年也曾參與中橫開路計畫，兒子趙令杰則在谷關工務段服務多年，主要負責橋梁維護，父子倆相繼為中橫付出心血，趙令杰特別獻上花束給父親。

(中時 )