興櫃易宏生物科技公司經營牛樟芝種林、栽培，前董事長蘇睿騏涉嫌盜用公司帳款、收取廠商回扣、侵占子公司近1億元，士林地檢署日前偵結，以下游廠商、員工證詞、以及匯款憑證等證據，依違反證券交易法中特別背信罪、侵占、偽造文書等罪，起訴蘇男。

易宏生技自從2010年成立，從事農業轉型生技產業，蘇睿騏則是2015年擔任董事長兼總經理，另外還有日笠公司、日晶、笠晶公司實際負責人，2018年2月因與三峽區某里里長簽訂整地合約，從中索300萬回扣遭檢舉，整起事件因而爆發，蘇立即辭職。

檢調指出，2015年蘇還沒有擔任董事長前，就利用裝修辦公室，向廠商索取195萬元，之後又拿著公司大、小章，開立公司支票1000萬元作為擔保，向他人借款，損害公司利益。

2016年間雪球越滾越大，蘇以拓展公司業務為由，簽署「金針山區牛樟樹及小果油茶樹觀光」合同，假意支付380萬工程款，後又取消工程，將帳款放入自己荷包。

蘇更以採購牛樟實生苗、生大苗為由，與台中新社苗圃苗木廠商合作，採購2萬1000株牛樟實生苗等物，侵占800萬元訂金，用於償還自身債務。

2018年，蘇更假借向購買王老吉涼茶，須預付貨款600萬訂金，為了避免事跡敗露，蘇指示日笠公司出納以「暫付款」名義，將多筆款項轉入日晶公司，從中侵占日笠公司9557萬餘元。

士林地檢署偵結，依違反證券交易法起訴蘇男以及偽造不實合約的劉姓男子，其他公司內部員工因不知情，並未有不法所得，均予以不起訴。

(中時 )