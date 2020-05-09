台灣老牌網通大廠「友訊」（D-Link）已故創辦人高次軒遺孀、現任董事長胡雪迎戰市場改革派的挑戰，科技界稱之為「一個女人VS一群男人」的經營權保衛與爭奪戰。

公司派儘管面臨所持股權低於對手砸金購入的股權+已徵求股東的委託書趴數，但在爆出點名老將台鋼的黑函後，公開質疑其信用與財務，不僅讓各界議論，接下來策反、信心喊話廣大股東們戰術是否奏效，攸關6/15股東會中的董事會改選結果。

目前最勁爆的就是有人向金管會檢舉的黑函內容中，點名友訊老將林仕國、鍾祥鳳及台鋼的黑函，再加上解任其董事、獨董資格，提出涉及金錢的相關指控，欲藉此一一瓦解改革市場派的凝聚力與信心，也讓經營權大戰露出權力與金錢誘惑。

以台灣鋼鐵回覆本刊的說明，黑函內容提及台鋼聘請友訊前總經理林仕國與砸金支持獨董鍾祥鳳的加捷生醫，證明確有其事。

台鋼集團董事長王炯棻就說，友訊前總經理林仕國在離職後，確實由金智富公司聘請為顧問，就網通產業提供建議，未來也希望能延攬至友訊公司董事會中。

獨董鍾祥鳳是加捷生醫的創辦人，加捷公司過去的獲利也不錯，因此台鋼集團相關投資公司才投資加捷生醫，也支持獨董鍾祥鳳繼續經營監督友訊公司。

同時，台鋼集團並希望未來有機會能延攬友訊創辦人之一的李中旺董事及友訊獨董馮忠鵬到董事會，期待李中旺能出任董事長與執行長，繼續在友訊的經營團隊中，帶領友訊轉虧為盈。

對於黑函文內還提到會長謝裕民個人財務債務，由其個人處理中。而台鋼集團的資金與向銀行貸款、投資上市櫃公司、交叉持股與春雨董事會決議事項等部分，台鋼集團則表示，皆是以符合公司治理等相關法令決策執行中。

雙方陣營本周對於《公司法》等相關解任董事、獨立董事、董事會召開人數是否合法或是違法等，公開叫陣，一般為熟稔法律的民眾、股東們，想必是看不懂也易受混淆，內行人看門道，外行人看熱鬧，如同選舉一樣，眾股東擁有神聖的一票，在決定選擇欣賞的董事候選人時，早已有所判斷、解讀及青睞。

友訊公司董事會6/15股東會中要全面改選董事、獨立董事，公司派與改革市場派皆提出候選人團隊，目前則是在爭取各個股東的支持，不論大小股東、外資股東，甚至對方陣營成員，雙方團隊將領胡雪、佳世達、李中旺、謝裕民、王炯棻等，近期每周都積極拜票，努力策反對手改變心意。

熟稔上市公司經營權更迭的法律專家表示，觀察過去台灣鋼鐵入主經營權之案，主要採取「邊打邊談」策略，謝裕民較為溫和願與現有經營團隊協談，而策劃法律攻防等戰術則由王炯棻領軍。胡雪公司派也找到律師團隊幕後操盤，雙方陣營都有兩名知名大律師的身影。

面臨6月即將到來股東會中，「4老將+台灣鋼鐵」改革派爭奪經營權之役，近期不斷出招，先是結盟第三勢力佳世達突襲解任明泰科技董事長李中旺，再解任二位獨董等連環，劍劍砍傷其中3名老將，引發對手召開記者會反擊其涉嫌違法，但友訊也非省油之燈，連忙靈敏地大動作以超過千言字公開信，拉回大眾關注的焦點。

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(中時電子報)