台灣新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心將逐步開放戶外、體育等活動配套措施，例如中華職棒昨起有條件開放球迷入場，隨著生活逐漸恢復正常，政府何時啟動振興階段受矚目。行政院發言人Kolas Yotaka今受訪表示，目前仍是有條件是開放，現階段仍以防疫為重，距離鼓勵民眾出來消費還有一段落差，行政院政務委員龔明鑫會再跟指揮中心討論。

新冠肺炎衝擊產業，民眾出門消費意願低迷影響經濟，隨著指揮中心逐步放寬相關管制措施，包括長照機構已從5月1日起開放實名制、有限度的訪客探視；職棒也從昨天起，每場開放1000名球迷進場觀賽，各產業其他政府辦理紓困同時，也能同步啟動振興措施，刺激內需消費市場。

Kolas表示，指揮中心針對特定活動類型逐漸放寬管制措施，前提仍是要遵守防疫指引、空氣流通、測量體溫、檢疫相關設備等，相關防疫措施都要具體落實；至於何時啟動振興階段，政委龔明鑫持續與指揮中心討論，並視疫情發展而定，已經請指揮中心進行評估。

此外，經濟部正在研擬修正版「酷碰券」，目前初步計畫紙本搭配電子支付並行，但仍維持民眾消費1000元，政府發放500元酷碰券的方向，細節就等相關部會與蘇貞昌開會報告後將拍板定案。

因應近期擴大紓困方案，因說明不清楚及申請資料查核問題引發民怨，行政院在振興措施相關配套顯得謹慎，Kolas坦言，前面的經驗學到教訓，有需要調整處都會廣納民意討論，確定思慮周延後才會公布實施。

至於酷碰券，相關部分已經研擬相關方案，預計下周跟院長報告討論，各種方向、方案都可能，完全開放討論，屆時相關措施會比較明朗。

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(中時 )