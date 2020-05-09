中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮近日接受陸媒專訪時表示，兩岸關係眼下考驗就是蔡英文520發表的連任就職演說，蔡如何表態，非常重要，如果表態得不好，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）肯定就終止了。然後兩岸敵對性更強更危險。

金燦榮指出，兩岸關係實際上變成兩國三方（中美台）的遊戲，最新態勢是比較危險的，而危險主要不是來自大陸，大陸的基本方針沒有變。在政策層面上，變的是台灣，因台獨勢力的推動，社會高度政治化，走向身分政治，給人貼標籤，綠營領導人現在非常偏執，非理性。對大陸的要價提高，中華民國招牌還加了「台灣」。

金燦榮說，由於台灣內部政治變化，兩岸關係本來已經很僵了，新冠疫情之後，兩岸民意差距更大了，大陸網民非常憤怒，兩岸政治氣氛變得更糟糕，如果民進黨當局再過份下去，兩岸關係就會變得更危險。現在馬上就有一個考驗，是蔡英文520發表的連任就職演說，她如何表態，很重要，如果表態得不好，ECFA肯定終止。然後兩岸敵對性更強更危險。

(中時 )