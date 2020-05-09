為建構台中國際級城市門戶意象，市府都發局考量新興產業群聚效應及成長趨勢，分短、中、長期規劃，藉「機場園區」推動機場與周邊區域發展，預留機場捷運用地，提高交通物流運輸系統可及性及便捷性。

都發局長黃文彬指出，台中為全國第二大城，未來計畫透過海、空交通運輸門戶連結國際，提升城市競爭力。

「台中市國土計畫」展望大台中未來發展，其中配合行政院2018年8月核定「台中國際機場2035年整體發展計畫」，已指認短期內應優先辦理機場門戶計畫，中長期則以機場園區開發，逐步落實台中海、空門戶國際化，提供商務物流、航空服務，帶動智慧機械與航太產業發展。

都發局指出，台中機場升格為國際機場前，已進行「台中國際機場門戶及周邊地區整體開發案」，目前已送至內政部都市計畫委員會審議中，通過後即可辦理第一階段開發(全區面積121.80公頃)，市府已於今年2月公告招標「台中國際機場園區規劃案」，以「大型園區」為概念，進行第二期周邊區域長期建設計畫，擴大航空城效益與型塑亞太新門戶。

黃文彬表示，「台中市國土計畫」於中長期規劃部分，已預留395公頃產業用地供給總量，並指認台中國際機場園區及其周邊區域為未來發展地區約233公頃，提供公、私部門未來申請產業園區開發變更為「城鄉發展地區」使用，即時驅動相關重大開發建設。

(中時 )