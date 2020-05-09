台中市政府勞工局訂定「身心障礙者職業訓練承訓單位防疫設備及物資補助計畫」，補助職訓單位防疫所需的設備及物資，除補助購買額溫槍、酒精、醫療級空氣清靜機等防疫物資外，每月還可安排一次專業環境清潔消毒，營造完善安心的訓練場域，讓身障者安心參訓學習一技之長，今年度承接勞工局身障職訓單位都可提出申請。

勞工局長吳威志表示，為持續提升身障者就業能力，勞工局每年規劃多元身心障礙者職業訓練專班，今年陸續開辦「餐飲服務、組裝作業員、清潔服務、手工藝創作、按摩、行政文書」等職類課程，預計提供120名身障人士參與訓練，課程中除安排專業技能課程外，還輔導考取技術士證照，讓身障學員防疫期間，透過課程提升專業能力，為就業做準備。

此外，為加強落實防疫作為，降低受訓學員群聚感染風險，身障專班訓練人數仍以小班制為主，訓練期間各訓練單位須依中央訂定的防疫規範進行課程，包含測量體溫、配戴口罩、保持訓練場所通風等，勞工局也會協助檢視各訓練單位是否落實相關防疫措施，確保學員參訓權益。

(中時 )