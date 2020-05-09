本月2日，北市大安高工在舉辦國家級考試時，考生休息室遭竊賊侵入，損失現金、手機、蘋果耳機等財物價值數萬元左右，大安分局據報後即成立專案小組偵辦。

警方調查，竊賊為29歲陳姓無業男子，曾被家人報為失蹤人口，平日居無定所，多年來於各地犯案，逍遙法外數年。

陳嫌近日另涉及雙北地區多起校園竊盜，經專案人員鍥而不捨追查，8日終於將他拘捕到案，並起獲IPhone手機1支、Air Pod耳機2組。

警方清查，陳嫌所涉竊案遍及北部縣市，至少已犯案5起，呼籲受害的各大專院校出面協助指證。

(中時 )