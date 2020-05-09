行竊北部校園多年 無業男終落網 12:412020/05/09 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳嫌日前潛入考生休息室行竊，警方將他逮捕後，發現他至少涉及5起校園竊案。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本月2日，北市大安高工在舉辦國家級考試時，考生休息室遭竊賊侵入，損失現金、手機、蘋果耳機等財物價值數萬元左右，大安分局據報後即成立專案小組偵辦。 警方調查，竊賊為29歲陳姓無業男子，曾被家人報為失蹤人口，平日居無定所，多年來於各地犯案，逍遙法外數年。 陳嫌近日另涉及雙北地區多起校園竊盜，經專案人員鍥而不捨追查，8日終於將他拘捕到案，並起獲IPhone手機1支、Air Pod耳機2組。 警方清查，陳嫌所涉竊案遍及北部縣市，至少已犯案5起，呼籲受害的各大專院校出面協助指證。 (中時 ) #大安 #警方 #耳機 #手機 #專案 也許您會感興趣 推薦閱讀 溫馨五月 宜蘭綠舞推母親節住房專案 04:102020/05/05 產業財經 國內手機銷量 恐一路下滑 04:102020/05/05 財經要聞 疫情衝擊 美律Q1獲利年減八成 EPS 0.23元 04:102020/05/05 證券．權證 台灣權王－Q2營運回神 日月光美律看旺 04:102020/05/06 證券．權證 《科技》Sony萬元防水手機搶市 坦言買氣難免「疫」 07:452020/05/06 財經 哀鳳掉水溝也要找警察協尋？宅神傻眼酸爆了 11:282020/05/06 生活 賀軍翔不用「第二支手機」：手機密碼老婆都知道！ 16:012020/05/06 娛樂 踢爆農產行銷數字大膨風 農業局：加強多元管道行銷仍創下近億元商機 18:382020/05/06 生活 華為新機搶市 聯發科獲大單 04:102020/05/07 財經要聞 天氣變熱手機跟著發燙 教你10種降溫技巧 13:012020/05/08 科技 社會熱門新聞 悲傷母親節 男大生大夜班騎車下班遇死劫 - 社會 她人工授精生女 42年後驗DNA…崩潰當年「精主調包」 - 社會 後照鏡露「胸」光！正妹豪乳大開入鏡 - 社會 按摩女嘿咻一半快升天 門突打開急拔劍 - 社會 雲林土庫驚傳命案 1男1女疑輕生僵硬坐車內 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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