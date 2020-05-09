陳沂批賴弘國分手信錯字多。（圖／翻攝自陳沂臉書）

賴弘國回應網友。（圖／翻攝自賴弘國微博）

「醫界王陽明」賴弘國與「阿嬌」鍾欣潼昨(8日)認了結束14個月婚姻，不少人將矛頭指向男方花心，更翻出他先前被爆和女網紅密會的八卦。昨賴弘國在微博PO出分手信後，有網友留言問他：「說實話有沒有出軌？」今上午賴弘國難忍罵名，本來說好不再回應婚姻話題，還是留下14字：「沒有出軌，沒有偷吃，好聚好散而已」。

賴弘國昨發長文宣布和阿嬌離婚，直指原因是女方不再愛他，網紅陳沂吐槽賴弘國錯字多，「真懷疑你當年聯考怎麼考上醫學系的？」，又批：「這種1級分的作文也敢公開發表，要嘛不是態度隨便不負責任，就是對自己有不該有的莫名自信，無論哪個，都不是適合結婚的男人」。

對於賴弘國的一席真情告白，有網友抓包賴弘國寫錯，Twins沒在西寧開過演唱會，是南寧，另有人不相信他所說，轟賴弘國：「你說了那麼多有幾句真？你難道不是出軌了？」賴弘國稍早親自澄清沒偷吃，只是好聚好散，其他人仍不信，繼續批：「你跟網紅約會都被拍多少次了」、「標準甩鍋」、「來來來，解釋一下跟嫩模是什麼關係」。

(中時電子報)