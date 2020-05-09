危老重建條例施行屆滿三年，內政部今天表示，截至4月底已受理1,019件重建計畫，其中562件核准，131件已申報開工。每年每月平均申請量呈現指數型成長，今年統計至4月底每月平均112件，為前一年三倍以上。

危老條例自2017年5月10日公布施行以來，將屆滿三年。徐國勇指出，為協助民眾營造安全的居家環境，內政部積極推動危老重建政策，至今已受理1,019件重建計畫，其中562件核准，131件已申報開工。

內政部指出，危老重建每年每月平均申請案件量呈現指數型成長，2018年每月平均為11件，2019年每月平均為36件，2020年統計至4月底每月平均則為112件，每年案件量均為前一年三倍以上，今年4月申請量更暴增到260件，顯見民眾對危老重建需求十分強烈。

內政部長徐國勇說，感謝全國22縣市政府通力合作，迅速完備自治法規。在專業推動人力方面，各地方政府積極培訓人員加強推廣量能，例如台北市培訓超過1萬名的危老推動師，新北市也運用原有都更家教協助推動危老重建業務，中央與地方攜手合作已達成階段性成果。

此外，內政部說，重建的第一步，就是先了解自家是否安全，去年已將耐震能力初評的補助費用，提高到1.5萬元，大約可補助總費用的八成。只要左鄰右舍大家各出一點，就可幫房

屋做健康檢查。

立法院會日前三讀通過修正危老條例，將5月9日到期的時程容積獎勵措施延長，但採逐年遞減，施行後第九年落日；另外，也取消基地合併鄰地限制，並新增規模獎勵。

(工商 )