正值美陸因新冠病毒關係陷入緊繃之際，參眾兩院的外交事務委員會主席致信給超過50個國家，呼籲這些國家支持台灣參與世界衛生組織，指出需要讓更可能的廣泛參與，以讓全世界會員國共同對抗大流行。

路透社報導指出，在大陸的反對下，台灣仍不是聯合國成員，也被聯合國旗下的世界衛生組織（WHO）拒於門外。美議員在信中表示，在全球努力防範新冠病毒擴散之際，確保所有國家把全球健康及安全置於政治之上顯得更加重要，而台灣的資源和專業知識是能造福全球抗疫的資產，況且台灣在2009年到2016年都受邀出席世界衛生大會（WHA）。

消息人士透露，這封信是發送給理念相同的不同大小國家，都被視為台灣的盟友或站在同一陣線，包括加拿大、泰國、日本、德國、英國、沙烏地阿拉伯及澳洲。

署名信件的包括眾議院外交事務委員會的民主黨籍主席恩格爾（Eliot Engel）及共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul），還有參議院外委會的共和黨籍主席里契（Jim Risch）及民主黨籍首席議員梅南德茲（Robert Menendez）。

報導分析指出，此時美國總統川普和其他美國官員近期大力在疫情蔓延議題上抨擊中國，由於新冠病毒最早在大陸武漢市被發現，川普政府指控大陸隱匿資訊，放任疫情惡化。

台灣一直尋求參與WHO的決策組織，也就是將在本月舉行WHA大會，並受到華府與許多美國盟友支持。不過在大陸「一中政策」下，仍視台灣為其不可分離的一省，指稱台灣是出於政治動機，而非公衛考量；台灣則反駁，世衛組織不讓台灣參與，會在全球對抗疫情之際造成危險的缺口。

(中時電子報)