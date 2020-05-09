都市危險及老舊建築物加速重建條例公布施行將屆滿3年，內政部長徐國勇今表示，為協助國人營造安全的居家環境，內政部積極推動危老重建政策，至今已受理1019件重建計畫、562件核准、131件已申報開工，其中今年截至4月底，每月平均112件，為前1年3倍以上，可見民眾對為老重建需求強烈，未來4年將持續推動並精進。

營建署統計，危老重建平均每月的申請案件量呈現指數型成長，前年每月平均為11件，去年每月平均為36件，今年截至4月底，每月平均為112件，平均案件量為前一年3倍以上，今年4月申請量更暴增到260件。

徐國勇感謝全國22縣市政府通力合作，迅速完備自治法規並受理民眾。在專業推動人力方面，各地方政府也積極培訓人員加強推廣量能，例如台北市培訓了超過1萬名的危老推動師，新北市也運用原有都更家教協助推動危老重建業務，中央與地方攜手合作已達成階段性成果。

立法院會日前三讀修正通過危老條例部分條文，原本今年5月9日到期的時程容積獎勵措施延長，採取逐年遞減的「逐步落日」，今年先降8％，往後逐年遞減2％，施行後第9年將歸零，讓民眾有更充裕的時間準備。

此外，此次修法鬆綁鄰地合併限制，使危老基地整合鄰地帶動周邊地區重建，擴大土地使用效益。並考量公平性，鄰地獲得的容積獎勵及賦稅優惠有一定限制。

內政部表示，重建的第一步，就是先了解自家是否安全．內政部去年將耐震能力初評的補助費用，提高到1萬5000元，大約可補助總費用的8成。只要左鄰右舍各出一點錢，就能幫房屋做健康檢查，共同打造更耐震、舒適的居住環境。

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(中時 )