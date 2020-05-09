蔡凡熙下月將滿23歲，期許自己更成熟穩定，慢慢打拚。（群星瑞智提供）

蔡凡熙（右）小時候個性害羞惹人疼，和媽媽感情好。（群星瑞智提供）

蔡凡熙（左）與媽媽相處如朋友一樣無話不談。（群星瑞智提供）

蔡凡熙下月將滿23歲，期許自己更成熟穩定，慢慢打拚。（群星瑞智提供）

22歲的蔡凡熙曾以劇集《通靈少女》及電影《痴情男子漢》雙雙入圍金鐘及金馬獎最佳新人，今年參與九把刀電影《壽司店傳奇》日前殺青，不過因為疫情關係，除了去年演出的2部作品延後發表，今年手上還有1部電影和2部戲劇的演出計畫尚未明朗，不過他卻也多出了寶貴時光與家人相處，母親節也能夠好好替媽媽慶祝，今年才剛學煮飯的他，自告奮勇掌廚，端出媽媽最愛的魚料理「紅燒龍膽石斑」。

蔡凡熙從小父母離異，媽媽在台南獨立撫養3個孩子長大，母子感情緊密。蔡凡熙身為老么，也是家中唯一的男生，宛如生活在女生宿舍一般。從小在女人堆中長大，他形容自己兒時個性很害羞、膽子小，尤其姊姊帶了女生朋友回家，看他可愛總是對他又揉又捏，「我當時只覺得女生很煩！」蔡媽媽則用心良苦，擔心蔡進入青春期後，會有難以與媽媽姊姊開口的尷尬，因此在小學六年級畢業的暑假，就替兒子報名棒球校隊，除了球隊幫忙管教外，更重要的是讓蔡有一群好哥們可以分享「男生們的話題」。

蔡媽媽形容蔡凡熙性格乖巧，也不太有心機，到了青春期也會來找媽媽商討戀愛難題。蔡媽媽笑著回憶兒子國中時期的青澀單相思，「他跟我說『媽媽我有喜歡一個女生，可是我都從來沒跟她講過話，總是擦肩而過，每次經過福利社會看到她，但不敢跟她告白』。」蔡凡熙分享自己與媽媽像朋友一樣無話不談，只要自己有交女朋友，都會介紹給家人，也讓一旁的媽媽頻點頭表示放心。 不過，蔡媽媽也爆料進入青少年階段的蔡凡熙，也學會偷看成人動作片：「有天我用電腦，怎麼感覺有當機慢慢的，結果看網頁觀看紀錄，哇一長串！他也是很笨，都不會刪紀錄！不過我認為是男孩子的必經過程，所以也就當作沒事，怕講了他心裡不好受。」蔡凡熙則說：「後來是到了高中之後，媽媽有一天就跟我說『不要看一些變態的』才發現她知情！」

蔡凡熙16歲一人獨自北上追尋演員夢，歷經出道、爆紅、當兵退伍等人生經歷，媽媽坦言剛開始兒子不在身邊難免擔心，但她也佈好眼線，除了和蔡的學校及經紀公司密切聯絡，就連住宿處的大樓管理員也交換電話，時不時遠端關心兒子的起居和動態，讓一旁經紀人也十分佩服蔡媽媽的查勤功力。

不過為了就近照顧，今年3月蔡凡熙把媽媽和姊姊接到台北同住，他也趁機練習做菜。下月要滿23歲的他，除了期許自己英文能力變好外，「畢竟我剛出道的時候風聲比較大，比較順利，而這幾年比較少作品，心態上的轉換也比較成熟了，覺得穩定就好，大家都跟我講一句『你還年輕』，那我也就趁年輕慢慢拼。」

(中時 )