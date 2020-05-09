悲傷母親節！高雄37歲越南籍阮姓媽媽，8日傍晚下班回家，趕赴與前夫、小孩一同聚餐共度母親節，未料騎經鳳山區過埤路時，路邊1名汽車王姓駕駛急著想上廁所，突然開車門，阮女閃避不及直接撞上後，失去平衡摔落在地，慘遭後方遊覽車輾斃，警方將王姓及葉姓遊覽車駕駛依過失致死罪送辦，後續將釐清肇事責任。

警方調查，昨下午4時50分左右，阮女騎車從過埤路沿東向西方向直行，路邊一輛白色轎車臨停路邊，33歲王姓男駕駛供稱急著想上廁所，才急忙打開車門要方便，還說下車前有先注意狀況。但警方直說，如果有注意到，就不會釀禍了。

阮女當下發現轎車車門突然打開，閃避不及，先是撞上轎車車門，接著人車「犁田」往左前方傾倒，這時後方46歲葉姓遊覽車駕駛來不及反應，直接從阮女上半身輾過，造成阮女重傷，當場死亡。

葉姓駕駛表示，當時車流量很大，時速約30至40公里，自己只注意看前方車況，沒有發現有輾到人，之後感覺車輪怪怪的，加上路邊騎士提醒撞到人，才知事情大條。警方針對王姓及葉姓駕駛酒測，沒有酒精反應，相關肇事責任仍在釐清中。

警方呼籲，駕駛人、乘客在上下車開啟或關閉車門時，應依循安全開關車門5步驟，即看後照鏡、轉身向後看、確認安全無人車、反手開車門至適當縫隙、確認安全後盡速下車並關車門，才得以確保自身及其他用路人安全。

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(中時 )