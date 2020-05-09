秋紅谷生態公園附屬設施兩度招商都流標，市府為活化附屬建物空間，為鼓勵廠商投資，釋出多項優惠。（盧金足攝）

位在台中市7期黃金地段的秋紅谷生態公園附屬設施兩度招商都流標，市府為活化附屬建物空間，為鼓勵廠商投資，釋出多項優惠，依照實際使用面積約120坪計算權利金，委託期9年11個月，權利金底價1071萬元，換算月租金約9萬元，其中地價稅及房屋稅由市府負擔，得標廠商未來還可長期、定期向建設局申請利用園內木質平台，舉辦活動活絡商機，擁有更大經營空間及彈性。

台中市「秋紅谷景觀生態公園附屬設施委託經營案」分別於去年7月5日、9月5日公告招商，但因標租年限短、價格高，且市府採用「標租競價」方式進行均流標。考量廠商後續經營成本，市府決定由廠商自提經營理念及經營方式，期盼在評比下找到適合的廠商。

市府廣泛探詢廠商意見後，已重新定位招商方向為「秋紅谷景觀生態公園附屬設施委託經營案」，即日起上網公告招標，至6月29日下午5時截止投標，預計6月30日上午9時開標，歡迎廠商發揮創意活化秋紅谷，以新面貌聚集人潮、促進商機。

為鼓勵優質潛在廠商投資，經發局也釋出多項優惠，包括依照實際使用面積約120坪計算權利金，委託期9年11個月（

自裝修完成並開始對外營業後計算）權利金底價1071萬元，換算月租金約9萬元，其中地價稅及房屋稅由市府負擔。

考量秋紅谷公園為台中市區重要休憩場所，經發局也跨局處協調，廠商未來可長期、定期向建設局申請利用園內木質平台，舉辦各式活動活絡商機，廠商擁有更大經營空間及彈性。

(中時 )