內政部公布最新人口結構分析，截至4月底台灣性別比為98.3%，也就是說，每100名女性所對應的男性是98.3名，顯示出台灣女多男少的狀況，而六都更是全都女多男少，其中台北市每百位女性更是比男性多10位。

根據內政部的資料顯示，六都的性別比例都是「女多於男」，其中台北市為90.89%、新北市95.5%、桃園市98.4%、台中市96.65%、台南市99.29%、高雄市97.49%，此外基隆市99.63%、新竹市97.26%、嘉義市93.95%和金門縣99.67%皆是如此，女孩要找老公不容易啦！

另外有12縣市則是相反，呈現男多於女的現象，分別是宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣以及連江縣，居冠的連江縣性別比為134.37%，等於每百位女性所對應的男性為134.37名。

(中時電子報)