2014年以「政治素人」之姿當選台北市長的柯文哲人氣逐漸下滑，許多人紛紛討論其原因。對此，有網友指出，仔細觀察最近台灣社會的風向，會發現柯標榜的各項人設一一被有計畫的攻擊、被摧毀掉，再重新建構新的負面形象，「這對阿伯來說是很大的警訊」，該網友也提出七大項。

網友chidiao在PTT發文指出，仔細觀察最近台灣社會的風向，會發現柯標榜的各項人設一一被有計畫的攻擊、被摧毀掉，再重新建構新的負面形象，該網友認為，這對柯來說是很大的警訊。該網友也提出七大項，包括一、「157高智商」。180的唐鳳給取代掉了，從此高智商政治人物指的是唐鳳不是柯。二、「高度醫療專業」。該網友說柯是台大外科醫生出身，本來醫療專業是個大優勢，卻因為把防疫總指揮的位置讓給黃珊珊，自己不但沒表現還增加負評，導致現在提到具有醫療專業的政治人物變成是陳時中和張上淳等人。三、「SOP」。該網友認為，在錢櫃大火後，逐一發現台北市的稽查流程有很大問題，柯上任以來一直標榜凡是按著SOP走就不會有問題，結果連市政最基礎的消防稽查的SOP制定都出了嚴重問題，對其市政規劃能力產生負面形象。

第四點，「勤政」。柯一向標榜早上7:30上班開會，突顯嗡嗡嗡的特性，結果這陣子市政主要是黃珊珊接手，連錢櫃大火第一時間趕到的也是黃珊珊，柯人卻在屏東，產生柯將黨政優於市政的負評。五、「超脫藍綠 清新新政治」。該網友說這陣子民眾黨內鬥殺到刀刀見骨，保母與摩鐵、劈腿花瓶、造謠發言人、隔岸觀火等，成立政黨後反而變成柯沈重的包袱，底下的人紀律跟不上，反而一直拖累柯，更不用說很多內幕根本是黨內的人為了內鬥放出來的。六、「空軍重挫」。該網友認為，一直以來柯家軍以擅長空戰聞名，卻在張、董兩名大將紛紛因緋聞中槍下馬後，整個網路義勇軍的操作亂成一團，群龍無首的網路義勇軍變成網路流寇，開始各種無差別攻擊，無法判斷攻擊下去的戰略意義是什麼，變成看到黑影就開槍的無頭蒼蠅軍團，造成柯在網路上的聲量被拖累。最後一點則是「科技治理 數位城市」。該網友說一台需要三到四個人顧的自動販賣機，而且營業時間要配合志工的上下班時間，下午六點半就要關了，他說這突顯出來的荒謬施政形象有點讓人太難以相信。

該網友認為，在柯各個人設很明顯的被人有計畫的逐一擊破後，現在感覺開始在帶風向要攻擊的就是柯的施政能力。該網友說這陣子一堆市政滿意度的民調柯都敬陪末座，一旦施政能力這塊最後的屏障也陷落，接下來恐被塑造成無能的黑心政客。該網友也示警，到底該如何應對這一連串有計畫的攻勢，柯需要好好想想，若撐不過這波，救不回人設，2024恐怕只能出來當藍營絆腳石的砲灰了。

(中時電子報)