新冠肺炎疫情嚴峻，造成舉世驚惶不安，正當各類消毒液產品熱賣缺貨，相關商家大賺其錢之際，是旺旺集團「水神抗菌液」率先站出來免費提供給廣大的低收家庭、弱勢團體等經濟匱乏的民眾使用，堪稱居功厥偉，至今仍有不少民眾持續索取以維護居家安全，然而不居功也未受政府機關表揚的「水神抗菌液」竟遭台北市政府以廣告不實為由重罰66萬元，令人不免感嘆公益難做，善財難捨。

北市錢櫃大火造成6死90多傷的慘劇，台北市政府警察局將錢櫃林森店的幹部移送法辦，卻不敢將錢櫃集團董事長練台依法列名被告，日前安排死傷者家屬舉行所謂的權益維護說明會，也僅是任憑百餘名出席的死傷者家屬發洩情緒，未提出具體解決方案，甚至未找肇事方的錢櫃代表列席，而練台生至今未正式出面向家屬道歉，僅派手下員工代勞，市府亦視而不見，這是市府解決問題的態度？

尤有甚者，正當舉國驚懼錢櫃KTV的消防安全問題時，北市府居然已悄悄開放錢櫃各分店營業，任其泯昧良知繼續賺大錢，市府檢驗過關的結果真能讓廣大的市民安心消費歡唱？而相較於致力防疫，大量免費提供市民取用的旺旺集團水神產品，卻遭市府以廣告不實祭出重罰，市府對待兩者的方式差異何其巨大？難道財力雄渾的錢櫃集團對市府、百姓有較多的貢獻？

北市府衛生局依據中央食藥署指示，以有民眾檢舉投訴為由展開調查及約詢行動，隨即輕易認定水神抗菌液為一般商品，而廣告內容涉及使民眾誤解有醫療效能，因此依違反藥事法開罰66萬元；而同樣是消毒產品，網紅「館長」陳之漢的惡名昭彰公司官網廣告日前被市府衛生局裁罰60萬元，為何水神會被罰的更多？而且直至今日才開罰？如今台灣疫情趨緩，缷磨殺驢此正其時？

俗諺有云：「人在做，天在看」，旺旺集團的水神產品到底是藉機熱賣發財，還是真正造福社會做公益，民眾自有公評，奉勸台北市政府依法行政要公平對待，不可有失偏頗，方為社會百姓之福。

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(中時電子報)