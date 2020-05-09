新冠肺炎病毒肆虐全球，影響至今疫情才稍稍有好轉跡象。然而，南韓近日發生一起嚴重的群聚感染事件。一位南韓民眾在6日確診前，曾連跑5家夜店且完全沒有配戴口罩，與他接觸的人之中，目前累計共14人受感染。

根據《韓聯社》報導，南韓中央災難安全對策本部8日表示，針對1名確診的29歲男子A進行疫調。因A在確診前的2日凌晨曾連續到5間夜店玩樂。追蹤結果發現有1友人、1同事，還有其餘12位互不相識的民眾，都在當時A去過的5間夜店中曾和他有過接觸，12人中包括3位外國人、1位軍人。

根據了解，被感染的軍人和另一名確診個案B為朋友關係。2人在5月1日晚間11時30分至2日凌晨5時，都待在同志夜店「King club」狂歡；而A的疫調中也被發現，在同日晚間11時至隔日凌晨4時也曾造訪同一間夜店，目前3人皆確診，至於感染途徑則仍待調查。

同時，南韓防疫部門也透露，在這段時間曾與A接觸過的人，初步推測至少超過1500人，呼籲同時段曾去過夜店的民眾，做好14天的居家隔離。

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(中時電子報)