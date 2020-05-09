嘉義市東區國民運動中心旁7日下午發生一群青少年聚眾打架事件。（翻攝自「黑色豪門企業」／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市東區國民運動中心旁7日下午發生一群青少年聚眾打架事件，相關影片還被PO上「黑色豪門企業」臉書，警方第一時間獲報出動快打部隊到場，雙方已鳥獸散，只留下3名受傷的高中職生，訊問後得知其中1名受傷青少年與對方因按讚追蹤，衍生出口角糾紛，才會各自呼朋引伴相約談判，並演出全武行，警方事後帶回8人作筆錄，依刑法聚眾鬥毆罪嫌及少年事件處理法移送嘉義地檢署及嘉義地方法院少年法庭審理。

警方調查，事件起因是其中1名青少年問被打的當事人，為何他的朋友要追蹤按讚女友閨密的臉書，結果當事人反問「又不是你女朋友，管太多」，雙方當場一言不合吵起來，相約在嘉義市東區國民運動中心旁談判，雙方皆約友人到場助陣，和談未果就演出全武行，影片中不停聽到有人駡髒話，兩派人馬徒手互毆，其中幾人被打倒在地，仍遭狠踹暴打。

目前警方已帶回8人，並持續追查其他涉案嫌犯，嘉義市政府警察第二分局分局長陳宏賓表示，街頭聚眾鬥毆影響社會安定秩序與民眾觀感甚鉅，警方對此類案件皆採嚴正執法態度，以有效壓制街頭滋事者氣焰。

(中時 )