連股神巴菲特也認錯停損了！用巴菲特的經驗告訴你，如果這一波你買的股票沒有漲，是要繼續等嗎？還是要換股票呢？手上的股票不動究竟該怎麼辦？如何汰弱換強就是本周要教你的大絕招！

巴菲特買航空股慘跌45%後，依然出清手中持股，這時果斷停損、保持資金配置的彈性，反而成為操作中最該學習的事情。假使你從大盤指數12197高點手中持有股票跌到8523點，跌幅約30%左右，後續反彈即使高達30%依舊無法解套，如果你效法巴菲特，大跌過程中及時停損，保有資金戰力在低檔重新進場，就算大盤未過高，其實也已解套了！本周教投資人學會兩招，永遠不嫌晚！

一、數字魔法：當一檔股票從100元跌到20元，投資人損失80%資金；假設跟著巴菲特，在100元滿倉跌到50元，隨即果斷停損，仍保有50%的資金，等到這檔股票跌到20元時再度進場，當股價彈到40元時，投資人已經完全解套了。

這就是數字的魔術，因為基值變大、基期變低；但如果股票從頭抱到尾再等反彈，手中的資金並不會彈回原來水位，反而因執行停損動作，不但反敗為勝甚至還能再創新高。

以台股為例，從1/30股災算起，大盤震盪將近27天箱型整理，跌破趨勢明確，在跌幅10%時就出手停損，將可避免後續更大段虧損，甚至在更低點逆勢進場，到今天反彈也早已獲利！

二、套牢族解套大公開：若目前投資人仍套牢的話該怎麼做？以兩張熱門股來舉例，假設投資人股災前擁有10張90元鴻海股票，跌到65.7元，在此時賣掉4張鴻海換股買進國巨，當國巨漲到400元時賣出，等於擁有5.3張鴻海，手中即變成11張鴻海股票。

投資人該如何檢視持股，汰弱換強呢？把握三個重點就能輕鬆找出強勢股，首先是位階強於大盤；其次法人買超；最後是產業趨勢成長。學會這些，或許對於未來的操作，將有更大進步。

下周觀盤重點：目前盤勢上方遇沉重反壓區，但因520將近，處於跌有撐、漲有壓的震盪整理區間，若投資人持續觀察外資買賣超情形，將不難看出大盤後市趨勢。另外，美國疫情降溫，貿易戰恐成為後續觀察重點。

操作方向5/15 Q1季報公告截止，留意趨勢成長優於預期的產業個股，有望成為下波操作主流，轉進位階優於大盤、法人買賣超的成長個股。觀察股如國巨、力成、台表科等。

(中華金融周報財經小組提供)

(中時電子報)