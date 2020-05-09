官大學問大，基層做到掛嗎？新北昨快馬加鞭送出近萬件紓困申請案件，雖衛福部的簽收稍有狀況，但仍將加班趕工處理。地方和中央基層為紓困忙翻天，網路觀察家朱學恒做一14字打油詩酸在上位者，並抨擊紓困全丟給衛福部，財政部和內政部卻在納涼。

朱學恒在臉書上發文說，古詩有云：「貞昌霸氣一張嘴 基層喘氣跑斷腿」，還消遣上位者「趕快去做事不要再用自己臉一直做圖啦」。

朱學恒說，每次一聽貞昌講沒問題你放心，他就先天性不放心，這種動物本能已經拯救他脫離過好幾次危機了。

對於紓困全由衛福部承辦業務，朱學恒也質疑，之前就說這個業務不該歸衛福部，結果行政院分案給他們，那請問是要防疫優先還是審案優先？

朱學恒嗆問，「其他部會在幹嘛，天災救援跟退稅就是該給財政部和內政部啊，結果你把它當社會福利對嗎？」。

網友紛紛留言表示，「中央審核，一定要說到做到，不要只出一張嘴」、「衛福部難道不是一張最好的擋箭牌、遮羞布？」、「政府訂的莫名奇妙紓困，根本是擾民，而且也不公平」、「好好的滿意度搞到這樣」、「我一根毛也沒領到，這個月還要繳稅，原來我這麼有錢，我以前怎麼都不知道啊！」。

(中時電子報)