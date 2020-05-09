火箭近日傳聞要換掉總教練丹托尼(Mike D'Antoni)，丹托尼是有名的進攻大師，火箭進攻評比高居聯盟第2，每場攻下118.1分，但防守處於中後段。這令人想起火箭12年前寫下的神奇22連勝。

2008年1月29日，火箭贏球之後一路打到3月16日，一個半月沒有輸球。中鋒姚明在12連勝之後受傷報銷，他與麥葛雷迪(Tracy McGrady)的「MM連線」中斷。但靠著老將穆湯波(Dikembe Mutombo, 當年41歲)以及198公分的「中鋒」海耶斯(Chuck Hayes)扛起禁區，火箭居然又連贏了10場。

姚明受傷之前，穆湯波幾乎連上場的機會都無，後來老穆每場打到20分鐘甚至30分鐘，拿手的火鍋依舊麻辣。綠葉球員艾爾斯頓(Rafer Alston)、巴提耶都在連勝期間繳出生涯最佳成績，火箭的對手22場有13場得不到90分。

前鋒巴提耶(Shane Battier)說：「這可能是籃壇、甚至職業體壇最不可思議的連勝紀錄之一，這等於是我們的總冠軍。」在3巨頭的熱火、4巨頭的勇士這些合體軍團追上來之前，火箭的紀錄僅次於33連勝的湖人(1971-72)。靠著這一波連勝，火箭該季從24勝20敗最終衝到55勝27敗。

當年火箭隊剛換掉總教練，防守大師傑夫范岡迪(Jeff Van Gundy)離開，但他們的隊型仍以防守為主，防守評比聯盟第2，每場得分96.7分只是後段班。結果說明防守果然重要，現在火箭高層考慮找回范岡迪，希望重振防守功力。

(中時電子報)