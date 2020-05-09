「醫界王陽明」賴弘國與港星鍾欣潼（阿嬌）8日宣布結束短命婚姻，新聞爆發後，網路紅人「廣告小妹」於臉書發文，說自己從共同好友圈聽到賴的評價，指賴有約炮跟劈腿的行為。目前人在澎湖散心的賴弘國，稍早受訪時表示廣告小妹的發文是不實爆料，「我的律師再蒐集資料，下禮拜一就會提告。不管花多少律師費，我一定告死她。」

其實賴弘國以前也偶有花邊傳聞，但他始終沒有訴諸法律途徑，原因正是他有一位明星老婆，一舉一動都怕會影響到阿嬌的形象，「現在我單身，我不需要再考慮另一半的感受，做的事有的話會承認，她（廣告小妹）這樣講我肯定告。」

至於結束兩段閃婚閃離的婚姻，未來會不會恐婚？賴弘國表示：「多多少少會有恐懼感，但未來事情很難說，不會排斥、不會強求，現在先以工作為主。」他經營投資的醫美診所，去年10月開幕，有傳碰到新冠肺炎生意受挫，但他透露其實是逆境反漲，「去年投了1200萬，手頭上的現金都丟進去了，把車賣了是因為需要預備現金，現在有點後悔，生意沒受影響，車賣了400萬，可惜，沒關係再買回來就好。」

(中時 )