中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會。(中時電子報臉書直播)

中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，國內今日無新增病例，昨(8)日新增403例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報66,861例(含65,619例排除)，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，361人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前維持1人後送就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心表示，全球累計3,969,294例確診，分布於186個國家/地區；病例數以美國1,305,944例、西班牙222,857例、義大利217,185例、英國211,364例及法國210,969例為多；病例中273,660例死亡，以美國78,084例、英國31,241例、義大利30,201例、西班牙26,299例及法國26,230例為多。

(中時電子報)