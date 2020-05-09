卑南鄉舉行不一樣的母親節慶祝活動。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

講沒幾句話就紅了眼眶。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

新冠肺炎疫情不只衝擊經濟，也改變了人民生活，今年公家機關的母親節表揚活動，台東縣卑南鄉讓子女透過廣播向母親大聲說出心裡的話，有子女雖整夜擬了滿滿一篇講稿，但說沒幾句話就哽咽說不下去，千言萬語只化作一聲媽媽我愛您！感人萬分。

1年1度的母親節，因新冠肺炎疫情為避免群聚,卑南鄉今年的模範母親表揚一改過去的典禮儀式，改以邀請受獎人子女到村辦公處，待卑南鄉長許文獻至家裡貼紅榜的同時，讓子女利用村辦公室的廣播系統跟媽媽說出心裡的話，不少媽媽聽見兒女聲音就不經紅了眼眶。

利嘉村模範母親陳碧晶的女兒高詩芸、高詩惠姐妹說，為了讓媽媽感到驚喜，她們姐妹還熬夜擬稿，騙媽媽要去買東西卻跑到村辦公室廣播，但正式上場說沒幾句就哽咽到說不下去，千言萬語只能化作一聲媽媽我愛您，媽媽聽到女兒們的話語也是感動的頻頻拭淚，相當感人。

另外1位模範母親楊陳阿蜜，她的次女楊幸錦是社會處救助科科長,這陣子紓困補助申請的事讓她忙得每天只睡3個鐘頭，特別把握機會跟媽媽說我愛您，她說到母親獨立扶養5個小孩,且一肩扛起父親留下的債務，曾在她高三時無法付出註冊費的那晚，與媽媽抱頭痛哭的記憶，她說真的很謝謝媽媽,無論多辛苦都沒放棄孩子們的教育。

許文獻表示，受到疫情影響母親節慶祝活動讓公部門傷透腦筋，為配合防疫並避免群聚感染，今年改變表揚方式，卑南鄉的居民因聚落較為集中,才想到讓受獎人子女透過村里廣播對媽媽表達感謝。

(中時 )