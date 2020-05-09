巴鈺美到日本去，接拍保養品牌俏樂斯廣告，現場兒子丟了玩具，全程緊盯媽媽。巴鈺從2009年起8年演藝生涯，外景主持節目從來沒間斷，但肌膚始終光亮白皙，加上自然親民的形象，成功拿到代言。

巴鈺表示因為是首次代言保養品，雖然緊張，但仍想呈現最好的肌膚狀態，即使廣告拍攝前，還是得錄製外景節目，只好每天勤用代言產品，才將皮膚狀態調整到最好。值得一提的是，廣告拍攝前有次巴鈺素顏走在路上，竟然被路人攔下，拉著問皮膚是怎麼保養的，她雖然當場嚇一跳，但覺得非常開心。

母親節將至，巴鈺的婆家、娘家都會聚餐，「我發現給長輩們最好的禮物就是經常陪伴。我也準備禮物給自己，當然就是俏樂斯，還有最想要的，就是恩典的手作卡片，他還挑了一包餅乾送我。」拍攝廣告時，巴鈺老公還特別帶兒子來探班，原本在片場一直玩著最喜歡的恐龍跟iPhone，等廣告正式開拍時，兒子看到與平日完全不同的媽媽時，竟放下手上玩具，認真直盯鎂光燈前的媽媽，讓巴鈺知道後笑到不行。

(中時 )