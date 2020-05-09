防疫動線以3個直徑為1公尺的呼拉圈為1個距離單位，中間的呼拉圈張貼衛教宣導標語。（巫靜婷攝）

新冠肺炎台灣疫情趨緩，不過中央流行疫情指揮中心仍建議室內外活動須保持安全社交距離，主辦單位常為了控制人群保持距離而傷透腦筋，大湖鄉衛生所想出妙招，利用呼拉圈代替貼紙標線，不論室內室外都能派上用場，可讓民眾維持1.5公尺的社交距離，也能讓長者更清楚看見距離標示。

防疫期間衛教宣導不停歇，配合中央指示，民眾於室內外活動應保持室內1.5公尺、室外1公尺之安全社交距離，一般主辦單位會在地上貼標線、採取梅花座、拉開座椅，或乾脆要求民眾通通戴口罩，不過隨著天氣炎熱，口罩愈來愈戴不住，大湖衛生所同仁因此發揮創意，以呼拉圈間隔民眾距離。

大湖鄉衛生所主任張予緁指出，防疫動線以3個直徑為1公尺的呼拉圈為1個距離單位，中間的呼拉圈則張貼衛教宣導標語，人與人間隔可達1.5公尺，室內室外都能使用，就不用擔心校園、社區衛教宣導的過程，距離太近會有染疫風險，落實防疫政策也能兼顧衛教宣導目的。

張予緁說，衛生所腹地狹小，若遇看診、打針人數太多，還是會要求人人戴口罩，呼拉圈則用於衛教宣導活動，同時搭配有獎徵答互動體驗，設計趣味教具，宣導內容包含拒絕毒品菸害、聰明餐盤、自殺防治、消滅登革熱及疫情通報等觀念。她也提到，現在買口罩的人變少，大湖鄉實名制口罩充足，截至9日成人口罩還剩562份，大童口罩也綽綽有餘。

(中時 )